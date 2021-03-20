Gençlerden acı haber

Mahmut Kendiş yüzerek kıyıya çıkarken, Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen su altı arama kurtarma ekiplerinin, olay günü ve önceki gün yaptığı aramalardan sonuç alınamadı.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Arama-kurtarma çalışmalarına dün köylüler de katıldı. Gölette el ele tutuşarak insan zinciri oluşturan köylüler, gençleri uzun süre aradı. Ancak bir süre sonra dalgıç polis ve jandarma ekipleri, Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş´in cesetlerine ulaştı. Çalışmaları takip eden yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

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