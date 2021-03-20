MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGençlerden acı haber
GeriGündem Gençlerden acı haber
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Mehmet SEZGİN/DHA
Haber Giriş: 20.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gençlerden acı haber

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençlerden acı haber

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde Jiyan Kendiş (19), akrabası Mahmut Kendiş (25) ve Ahmet Mendeş (22), çarşamba akşamı balık tutmak için Soydan Mahallesi’ndeki sulama göletine gitti. 3 arkadaşın gölete açıldığı tekne, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.

Mahmut Kendiş yüzerek kıyıya çıkarken, Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen su altı arama kurtarma ekiplerinin, olay günü ve önceki gün yaptığı aramalardan sonuç alınamadı. 

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Arama-kurtarma çalışmalarına dün köylüler de katıldı. Gölette el ele tutuşarak insan zinciri oluşturan köylüler, gençleri uzun süre aradı. Ancak bir süre sonra dalgıç polis ve jandarma ekipleri, Jiyan Kendiş ve Ahmet Mendeş´in cesetlerine ulaştı. Çalışmaları takip eden yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi