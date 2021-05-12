‘Gençler ülkenizde kalın’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde ilgi çeken sosyal medya videolarına bir yenisini ekledi. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda evinin mutfağından çektiği videonun ardından, bu kez gençlere gece geç saatlerde evinin çalışma odasından seslendi. Kılıçdaroğlu’nun çalışma odasında kitaplığın üzerinde babası Kamer Kılıçdaroğlu’nun sonradan renklendirilmiş fotoğrafı ile at üzerinde Mustafa Kemal Atatürk ve elinde sazıyla Pir Sultan Abdal heykeli dikkat çekti.

SİZ DE UYUMUYORSUNUZ...

Kılıçdaroğlu, “Biliyorum siz de uyumuyorsunuz gençler, gelin biraz dertleşelim...” üst yazısıyla paylaştığı videoda, yaşamını yurtdışında sürdürmek isteyen gençlere “Ülkenizde kalın” çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu videoda gençlere şunları söyledi:

BİRAZ SABIR İSTİYORUM

“Gençler iyi geceler. Bu akşam bir video izledim. Üç genç Green Kart için başvuruda bulunuyorlar. İçlerinden birisi, Green Kart hakkını kazanıyor. Bir sevinç, bir mutluluk... Sevinç çığlıkları atıyorlar. Niçin mi? Ülkeyi terk edecekleri için. Ülkeden ayrılacakları için. Bu gece gözüme uyku girmedi. Eminim sizlerin de gözüne uyku girmiyor. Sizinle oturup dertleşmek istedim. Gençleri, bu noktaya kimler getirdi? Gençleri, ülkeyi terk edecek hale kimler getirdi? Çok üzgünüm, emin olun çok üzgünüm. Ama sizden biraz sabır istiyorum. Elinizden alınan bütün hakları size iade edeceğim. Tamamını telafi edeceğim. Vallahi de billahi de telafi edeceğim. Ülkenizde kalın. Biz sizi seviyoruz.”



LİNÇ GİRİŞİMİNDE EVLERİNİ AÇAN AİLEYLE İFTAR YAPTI





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta katıldığı şehit cenazesinde uğradığı linç girişimi sırasında evlerine sığındığı aileyle iftar yaptı. İftarda Kılıçdaroğlu’na eşi Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti.

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