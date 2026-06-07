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‘Gençler Terörsüz Türkiye’yi savunuyor’

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#Milli İstihbarat Teşkilatı#MİT#İbrahim Kalın
‘Gençler Terörsüz Türkiye’yi savunuyor’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 07:00

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kayseri’de düzenlenen 12’nci Genç Türkiye Forumu’na katıldı.

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‘Hibrit Tehditler Çağında Yeni Güvenlik Mimarisi’ temasıyla düzenlenen forumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilal Erdoğan, özetle şunları söyledi:

HİBRİT TEHDİTLER…

“Gençler yeter ki bir meseleyi tezekkür etmek istesinler, müzakere etmek istesinler. İlgili arkadaşlarıyla, moderatörlerle, konunun uzmanlarıyla bir araya gelsinler. Biraz zaman ayırsınlar. Biraz şöyle soluklanarak, biraz şöyle sağ duyuyla bir konuyu konuşsunlar. İnanılmaz analizler, hiç önceden belki duymadığımız çözüm önerileri ile karşı karşıya gelebiliyoruz. Çünkü gençler her meseleyle ilgili o güne kadar düşünülmemiş açıyı getirebilecek olan kişiler. O bakımdan bu çalışmaların 12’ncisini yaptık. Özellikle Türkiye’nin karşılaştığı hibrit tehditler, Terörsüz Türkiye meselesinin çözülmesi, bunları konuştuk. Bundan önceki 11 konuda da şunu gördük; gençler bir araya gelip bir konuyu sağduyuyla karşılıklı müzakere ettikleri zaman, yapıcı bir üslupla değerlendirdiği zaman çok güzel sonuçlar, neticeler alıyoruz. Gençler tabii ki Terörsüz Türkiye’nin başarılı olmasını istiyorlar. Gençler tabii ki Terörsüz Türkiye’yi savunuyorlar. İçeride de konuşuldu. NATO üyeleri içerisinde en çok terör tehdidi ile karşı karşıya kalan, belki müttefiklerinden hak ettiği desteği de bulamayan bir Türkiye tablosunda, gençler Türkiye’nin artık terörü geride bırakmasını istiyor.”

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‘Gençler Terörsüz Türkiye’yi savunuyor’

 

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#Milli İstihbarat Teşkilatı#MİT#İbrahim Kalın

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