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Gündem
Selda Hatun TAN/DERİNCE (Kocaeli) (DHA)
Haber Giriş: 14.03.2021 - 14:26 | Son Güncelleme:

Gençler adım adım takip etti! İğrenç olay sonrası Vali Yavuz'dan açıklama

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Gençler adım adım takip etti! İğrenç olay sonrası Vali Yavuz'dan açıklama

Kocaeli'nin Derince ilçesinde iple bağladığı köpeği ağaçların bulunduğu bir alana götürerek cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yaşlı adam, gençler tarafından dövüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da açıklama yaparak gereken yasal işlemin yapılacağını bildirdi.

Derince’de boynuna ip bağladığı sokak köpeğini götüren yaşlı kişiyi gören gençler, şüphelenerek takibe başladı. Köpeği ağaçların bulunduğu alana götüren kişi cinsel istismarda bulununca gençler tepki göstererek darbetti.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, vatandaşlar tepki gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile iletişime geçerek, yardım istedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından, “Güvenlik birimleri tarafımdan talimatlandırılmış olup, gereken yasal işlemler ivedilikle yapılacaktır” paylaşımında bulundu.

Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gençler adım adım takip etti İğrenç olay sonrası Vali Yavuzdan açıklama

 

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