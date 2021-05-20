Gençler sordu, Erdoğan ilk kez açıkladı: 'FETÖ’nün önemli ismi elimizde'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinliğe katıldı. Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız tanıtım programında Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

“Türkiye, halen içinden geçmekte olduğu süreci tamamladığında, 21’inci yüzyılın lider ülkesi olarak küresel sistemde hak ettiği yeri alacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Bir asır önce Kurtuluş Savaşı’nı vermemiz ve yeni devletimizi kurmamız nasıl kolay olmadıysa, bu tarihi mücadeleyi zafere ulaştırmamız da kolay olmayacaktır. 19 Mayıs’ı güçlü duruşun sembollerinden biri olarak görüyoruz.”

TAMAMEN DEZENFORMASYON

Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen Kütüphane Söyleşilerinin ikincisinde ise gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, özetle şunları söyledi: (Turistlere serbest, vatandaşa yasak eleştirileri) Gelenler riskleri göze alarak geliyor. Yav gelmiş zaten, buna biz niye kapıyı kapatalım. Oradan üç beş dolar, avro girecekse buralara girsin. Yapılan iş tamamen siyasi bir dezenformasyondur.

BİLMEYECEK KADAR ZAVALLIDIR

(Akşener’in Netanyahu benzetmesi) Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim sese gelir. O, Filistin’in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. Ben ise BM Genel Kurul toplantısında terör devleti İsrail’in Filistin’i nasıl topraklarını işgal edip bugünlere geldiğini Genel Kurul’da harita ile göstermişimdir. Şimdi utanmadan sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan bizde siyasetçi var. Bir kadın olması hasebiyle daha ileri gidecek değilim.

NETANYAHU DOSTUMUZ OLMADI

40 yıllık siyasi hayatı bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan Erdoğan’a sen bunu söyleyemezsin, bu senin ne haddinedir ne de sana böyle bir fırsatı kimse vermez. Hanımefendi önce bunu bir öğren. Netanyahu hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır, olmayacaktır.

Bugüne kadar çok Sofi Nurettinler öldürdük ve bunlar hala devam ediyor, edecek. Hedefimiz şu anda Kandil, Kandil’i de çökertmemiz lazım. Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız.

PETROL HABERİ ALIRSANIZ...

Şimdi inşallah güzel müjdeler alıyoruz. Yakında inşallah petrol, doğalgaz bunların haberini alırsanız şaşmayın. (Hayvan hakları ile ilgili yasa çalışması var mı?) Artık sona geliyoruz. Kısa zaman içinde neticeye varacağız.

UEFA KARARI SİYASİ

Gerek UEFA gerek Formula 1 konusunda bana göre siyasi bir karar aldılar... Tabii biz de UEFA’ya bu konuda gerekli baskıları gerek oradaki arkadaşımız vasıtasıyla gerekse İngiltere’deki bakanlar aracılığıyla yaptıysak da sonunda işte bize 2023 Şampiyonlar Ligini verme taahhüdünde bulundular.

ABD’YE YANIT: "NE YAPMALI, ALKIŞ MI TUTMALI?"





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın kendisine yönelik sözlerine sert sözlerle tepki göstererek, “Bize ne diyorlar? ‘Erdoğan bu şekilde konuşmamalı.’ Ne yapmalı, alkış mı tutmalı? Biz zulmü gördüğümüz yerde en yüksek eda ile haykıracağız” dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: “2. Dünya Savaşı’nın ardından Filistin topraklarında başlayan katliamlar, sürgünler, baskınlar, haydutluklar son haftalarda yeniden zirve yapmıştır. Herkesin gözü önünde çoğu çocuk ve kadın yüzlerce masum insan, teknolojinin son ürünü ağır silahlarla öldürülüyor. Onbinlerce insanın evi başlarına yıkılıyor. Dünyaya demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren uluslararası kurumlar ve devletler ise bu zulmü sessizce seyrediyor. Gençlerimizle birlikte dünyanın her yerinde Filistin’de yaşanan zulme var gücümüzle karşı çıkmayı sürdüreceğiz.”

Erdoğan’a 81 il ve KKTC’den gelen toprak, Türk bayrağı ve Filistin’e giden gençlerin duygularını anlattığı çerçeveletilmiş mektup takdim edildi.

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