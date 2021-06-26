MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGençler kolları sıvadı
GeriGündem Gençler kolları sıvadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA / AA
Haber Giriş: 26.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gençler kolları sıvadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gençler kolları sıvadı

Sağlık Bakanlığı’nın ‘Kolları sıvıyoruz’ sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında 1-24 Haziran’da 16 milyon 400 bin dozdan fazla aşı yapıldı. Dün de aşı yaşının 18’e düşmesiyle gençler, sağlık merkezlerinin yolunu tuttu.

Sağlık Bakanlığı’nca, COVID-19 aşılama kampanyasının başlatılmasının ardından yaş sınırı hızla düştü ve 50’den 18’e kadar indi. Dün randevuların 18 ve üzerine açılmasıyla gençlerin aşıya ilgisi yoğun oldu. İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne aşıya gelen 23 yaşındaki Dicle Yaliç, “Bir haftadır sosyal medyadan ‘Aşı oldum’ diye paylaşanları görüp ben neden olamıyorum diyordum. Her yaşa aşı yapılacak dediler. Ben taksideydim, randevu alır almaz gözlerim doldu ağlamaya başladım” dedi.

AŞILARIN 3’TE 1’İ HAZİRANDA...

Aşı için hastaneye gelen Tayyip Akça da “19 yaşındayım, ilk grupta olsaydık ilk aşılardan da olurdum. Üniversite hayatım uzaktan eğitimle geçti. İlk sınıftım üniversiteme hiç gidemedim” diye konuştu.

Ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı sayısı dün itibarıyla 46 milyonu buldu. Sağlık Bakanlığınca toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla “Kolları sıvıyoruz” sloganıyla kampanya başlatılarak aşılamanın hızlandırılmasının ardından 1-24 Haziran’da 16 milyon 400 bin dozdan fazla aşı yapıldı. Böylece şu ana kadar yapılan COVID-19 aşılarının üçte birinden fazlası haziranda uygulandı.

Gençler kolları sıvadı

ARTIK SIRA SON AŞAMADA

‘COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi’ kapsamında üçüncü aşamanın son basamağında yer alan bu grubun aşılanmasının ardından dördüncü ve son aşamaya geçilecek. Son aşamada, sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar için süreç başlayacak.

AŞI ORANI EN YÜKSEK 10 ŞEHİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde aşılama oranı en yüksek 10 ili “Sağlığınız için siz de kolları sıvayın” mesajıyla açıkladı.

Bakan Koca’nın, Twitter’daki hesabından paylaştığı 24 Haziran itibariyle aşılama oranı en yüksek 10 şehir ve aşılama oranları şöyle:

Edirne - 68.86

Edirne - 68.86

Amasya - 67.66

Eskişehir - 67.31

Çanakkale - 67.31

Kırklareli - 66.74

Balıkesir - 65.16

Muğla - 64.49

Burdur - 64.83

Bilecik - 64.23

Sinop - 64.03

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi