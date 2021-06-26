Gençler kolları sıvadı

Sağlık Bakanlığı’nca, COVID-19 aşılama kampanyasının başlatılmasının ardından yaş sınırı hızla düştü ve 50’den 18’e kadar indi. Dün randevuların 18 ve üzerine açılmasıyla gençlerin aşıya ilgisi yoğun oldu. İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne aşıya gelen 23 yaşındaki Dicle Yaliç, “Bir haftadır sosyal medyadan ‘Aşı oldum’ diye paylaşanları görüp ben neden olamıyorum diyordum. Her yaşa aşı yapılacak dediler. Ben taksideydim, randevu alır almaz gözlerim doldu ağlamaya başladım” dedi.

AŞILARIN 3’TE 1’İ HAZİRANDA...

Aşı için hastaneye gelen Tayyip Akça da “19 yaşındayım, ilk grupta olsaydık ilk aşılardan da olurdum. Üniversite hayatım uzaktan eğitimle geçti. İlk sınıftım üniversiteme hiç gidemedim” diye konuştu.

Ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı sayısı dün itibarıyla 46 milyonu buldu. Sağlık Bakanlığınca toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla “Kolları sıvıyoruz” sloganıyla kampanya başlatılarak aşılamanın hızlandırılmasının ardından 1-24 Haziran’da 16 milyon 400 bin dozdan fazla aşı yapıldı. Böylece şu ana kadar yapılan COVID-19 aşılarının üçte birinden fazlası haziranda uygulandı.

ARTIK SIRA SON AŞAMADA

‘COVID-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi’ kapsamında üçüncü aşamanın son basamağında yer alan bu grubun aşılanmasının ardından dördüncü ve son aşamaya geçilecek. Son aşamada, sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlar için süreç başlayacak.

AŞI ORANI EN YÜKSEK 10 ŞEHİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde aşılama oranı en yüksek 10 ili “Sağlığınız için siz de kolları sıvayın” mesajıyla açıkladı.

Bakan Koca’nın, Twitter’daki hesabından paylaştığı 24 Haziran itibariyle aşılama oranı en yüksek 10 şehir ve aşılama oranları şöyle:

Edirne - 68.86

Edirne - 68.86

Amasya - 67.66

Eskişehir - 67.31

Çanakkale - 67.31

Kırklareli - 66.74

Balıkesir - 65.16

Muğla - 64.49

Burdur - 64.83

Bilecik - 64.23

Sinop - 64.03

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