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Gençler ısınmak için ateş yaktı, parka sıçradı! Söndüremeyince kaçtılar

#Denizli#Tevfik Göktepe#Yangın
Gençler ısınmak için ateş yaktı, parka sıçradı Söndüremeyince kaçtılar

Denizli’de bir grup gencin ısınmak için yaktığı ateş kontrolden çıkarak parka sıçradı. Yangını söndürmeyi başaramayan gençler kaçarken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yangın, Merkezefendi ilçesi, Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde bir grup genç, parka gelerek oturmaya başladı. Burada hava soğuk olduğundan dolayı odun toplayan gençler, ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Gençlerin yaktığı ateş bir anda şiddetli bir şekilde büyüyerek parka sıçradı.

Gençler ısınmak için ateş yaktı, parka sıçradı Söndüremeyince kaçtılar

Alevleri kontrol altına alamayan gençler bölgeden uzaklaşarak sokaklara dağıldı. Çevredeki mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, büyüyen alevlere müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından alevler parkın tamamını yok etmeden söndürüldü. Büyük oranda maddi hasar meydana gelen parkta polis ekipleri inceleme gerçekleştirdi.

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Gençler ısınmak için ateş yaktı, parka sıçradı Söndüremeyince kaçtılar

“ATEŞ BÜYÜDÜĞÜ İÇİN KONTROL EDEMEDİLER”

Gençlerin bu bölgede sürekli ateş yaktığını belirten Tevfik Göktepe, “Parktaki gençler ısınmak için burada ateş yakıyorlar. Genellikle kenarlarda falan yakarlardı. Rüzgardan ateş sönmesin diye burada yaktıkları için ateşte çok büyüdüğünden kontrol edemiyorlar. Daha sonrasında itfaiye gelip ateşi söndürüyor. Gençler normalde akşamları saat 8 ile 9 gibi geldikleri için sürekli ateş yakarlar” dedi.

Gençler ısınmak için ateş yaktı, parka sıçradı Söndüremeyince kaçtılar

YANGIN ANI KAMERADA

Öte yandan alev alev yanan park bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ısınmak için yakılan ateşin parka sıçraması ve etrafa koşuşan gençler yer aldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Gençler ısınmak için ateş yaktı, parka sıçradı Söndüremeyince kaçtılar

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#Denizli#Tevfik Göktepe#Yangın

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