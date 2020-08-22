Gençler ‘Instagram’cı, Facebook ‘out’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “sahip çıkalım” dediği, “Z kuşağı projesinin” ayrıntıları ortaya çıktı. Projede yapılan araştırmaya göre; gençler en çok Instagram’ı kullanıyor. YouTube izlenme oranında 2017 yılından bugüne artış yaşanırken, Facebook’ta ise düşüş oldu. AK Partili belediyeler, 2023’te oy kullanacak Z kuşağı için yeni projeler yaparak sosyal medya üzerinden bu projeleri tanıtacak.

AKADEMİSYENLERİN ANKETİ

Erdoğan başkanlığında belediye başkanları ile düzenlenen istişare toplantısında, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Z kuşağı için yapılan yeni projenin sunumu yapıldı. Sunumu dinleyen Erdoğan, “2023’e giden yolda önemli adım olarak gördüğüm bu projeye sahip çıkmanızı istiyorum” dedi. Z kuşağına dönük bu projenin 3 yıllık yoğun bir çalışma sonucunda oluştuğu öğrenildi. Projede akademisyenlerin çalışmaları ve bilgilerine de yer verildi. Akademisyenlerin gençler üzerinde yaptığı araştırmaların sonuçları şöyle:

Instagram gençlerin en çok kullandığı sosyal medya ağı. 2017 yılında sosyal medya kullanan gençlerin yüzde 75.6’sı Instagram kullanırken, 2019 yılında bu rakam yüzde 84’e yükseldi.

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Facebook 2017 yılında yüzde 64.8 kullanım oranına sahipken 2019 yılında oran 43.9’a düşmüş.

YouTube ise 2017 yılında yüzde 39.2 oranında izlenirken, 2019 yılında bu oran 56.5 oldu.

Tiktok 2017 yılında hiç takip edilmezken, 2019 yılında yüzde 6.8’lik bir kitle tarafından takip edilmeye başlandı.

Twitter’da ise oran değişmedi. Twitter yüzde 34 oranında takip ediliyor.

AK Partili belediye başkanlarından bu araştırma doğrultusunda sosyal medya kullanımına önem verilmesi istendi.