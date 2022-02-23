Gençler için Bölgesel Kariyer Fuarları başlıyor

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Fuarlar 11 bölgede ve ek olarak Ankara’da düzenlenecek. Fuarlar 151 üniversitenin işbirliği, meslek odaları, binlerce kamu ve özel sektör kurum/kuruluşunun ve KOBİ’lerin katılımı ile yapılacak.

FİNAL ANKARA’DA

Samsun, Trabzon, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Adana, Kayseri, Isparta, İzmir, Tekirdağ ve Bolu’da devam edecek fuarların finali Ankara’da olacak. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay fuar hakkında, “Çocuklarımıza fırsat sağlamamız gerektiğine inanıyoruz. Bunun için de gençlerimize, fırsat sunuyoruz” dedi.