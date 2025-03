Gençler günde 4.5 saat internette

Haberin Devamı

TBMM Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkililerini dinlemek üzere dün toplandı. Komisyon açılışında söz alan CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, toplantılara çağrılacak kişi ve kurumlara ilişkin 100’e yakın öneride bulunmalarına rağmen kabul görmediği gerekçesiyle CHP milletvekilleri olarak komisyonu terk ettiler. Bu gelişmenin ardından sunumlara geçildi. İlk sunumu, RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Murat Ellialtı gerçekleştirdi.

RTÜK’ün yaptığı çalışmalardan bahseden Ellialtı, yayın içeriklerinin denetlendiğini ve zararlı içeriklerin tespitini yaptıklarını söyledi. Ellialtı, RTÜK’ün gerçekleştirdiği saha araştırma sonuçlarını paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: “2024 yılında yaptığımız araştırmada, gençlerin günlük ortalama medya kullanımı süresi 4 saat 35 dakikayla internet ön plana çıkmaktadır. Bunu 3 saat 40 dakikayla televizyon, 1 saat 27 dakikayla dijital platform ve 52 dakikayla radyo takip etmektedir. Her 10 gençten 9’unun sosyal medya hesabının olduğunu gördük. Her 10 gençten 4’ünün dijital yayın platformlarını izlediklerini gördük. Ekran bağımlılık düzeyine baktığımızda her 10 gençten 4’ünün ekran bağımlılığı düzeyinin yüksek olduğunu tespit ediyoruz.

AİLELERİN HABERİ YOK

Ardından BTK Başkan Yardımcısı Dr. Abdulkerim Gün, milletvekillerini bilgilendirdi. Vatandaşların internetin risklerinden korunması için çalışma yaptıklarını aktaran Gün, 2023 yılında yaptığı araştırma raporlarından bahsederek, şöyle devam etti: “2023 yılında, 10 bin 475 öğrenci ve veli ile araştırmayı gerçekleştirdik. Araştırma sonuçlarına göre, mobil telefon kullanımının çok arttığı, internetin daha çok tüketim araçları kullanıldığını ve aşırı kullanımın akademik başarıyı olumsuz etkilediği, küçük yaş gruplarının içerikler, büyük yaş gruplarının ise akran noktasında risklerle karşı karşıya olduğu, ebeveynlerin çoğunun çocukların internetle ilgili yaşadığı sorunlardan haberdar olmadığı, çocuklarının genellikle annelerinden veya arkadaşlarından destek aldığı, ailelerin nasihat vermek yerine dijital dünyada doğru model olmaları ve çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmelerinin büyük önem taşıdığı ortaya çıkmıştır. Ortaokul ve lise öğrencilerinin mobil telefon sahipliği yüzde 96 civarındadır. Sosyal medya bağımlılığı riski ise lise öğrencilerinde yüzde 50, ortaokul öğrencilerinde yüzde 35 seviyesindedir.”