Gençler gümbür gümbür

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

HESABA ÇEKİYOR

“Gençlerimizi çeşitli harflere hapsetme teşebbüslerine rağmen Teknofest kuşağı gümbür gümbür geliyor. Sizlerin kalıplara, harflere, şablonlara sığmayan özgüveninizden gurur duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı’nı sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Seçim günü geçtikten sonra gençlerin yüzüne bakmayanlar sandık ufukta görününce gençleri hatırladılar. Şimdi kendilerini düşürdükleri komik durumları ibretle takip ediyoruz.

Gece yarısı başörtüsüyle ilgili açıklama yapan Bay Kemal, ‘Anayasa değişikliğine kabul oyu vermeyiz’ dedi. Bunlar yalancı, bunlarda dürüstlük yok. Eğer samimiysen, dürüstsen yasa değişikliğine zaten ihtiyacımız yok. Buyur gel, anayasa değişikliğini yapalım. Şimdi çıkmış ‘Benimle misiniz’ diyerek gençleri adeta sorguya, hesaba çekiyor. Haksız, keyfi bahanelerle kızlarımızın eğitim hakkının gasp edildiği, gençlerimizin ötekileştirildiği bu karanlık günler hamdolsun geride kaldı. Anayasa Mahkemesi kapısında nöbet tutan muhalefete rağmen ayıplardan kurtardık.”

Haberin Devamı