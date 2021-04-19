'Gençler bizim dolaplarla dertlenmiş'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu’nun, önceki gece evinin mutfağından çekerek gençlere seslendiği videosu sosyal medyada konu oldu. Sosyal medyada özellikle gençler arasında Kılıçdaroğlu’nun arkasında duran mutfak dolaplarının sadeliği üzerine paylaşımlar dikkat çekti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu önceki gece yeni bir mesaj paylaşarak “Mutfak dolaplarımıza dertlenen gençler olmuş:) Sağ olsunlar, var olsunlar. Sevgili gençler, o dolap kapaklarının arkasında iç huzur var. Selvi Hanım ve ben, huzuru hiçbir şeye değişmeyiz” dedi.

Kılıçdaroğlu hakkında açılan “#HangiKılıçdaroğlu” hashtagi ise sosyal medyada ilk sıralara yükseldi. Kılıçdaroğlu, bu hashtage yine sosyal medyadan yanıt vererek, “Bu arada Troller bu akşam da #HangiKılıçdaroğlu diye kampanya başlatmış. Onların da işi zor. Saray’ın bana atadığı trollerime başarılar dilerim” mesajı paylaştı.

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