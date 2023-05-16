Gençler ‘Bir tur daha’ dedi

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Pazar günkü seçimde 60 milyon dolayındaki seçmenden 4 milyon 904 bini ilk kez oy kullandı. Sandık gözlemi ve oy analizlerine göre, gençlerin seçime katılımı yüksek oldu. 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turda ilk oy kullanacak gençlere 47 bin 523 seçmen daha eklenecek. 2018 seçiminde yüzde 52.59 oy alan Erdoğan, seçmen sayısını artırmasına karşın 5 yıl öncesine göre 3 puan geride kaldı. Analizlere göre AK Parti yönetimi, öngördüğü şekilde genç seçmenden beklediği ölçüde destek alamadı. ATA İttifakı’ndan yöneticiler ise, Oğan’ın 5 milyona yakın genç seçmenden neredeyse yüzde 50’ye yakın tercih almış olabileceğini belirtiyor. Memleket Partisi yetkilileri de İnce’ye giden oyların bir bölümünün genç seçmen, ama çoğunluğunun özellikle son “kaset vakasına” tepki gösteren eski CHP’li seçmen olduğunu tahmin ediyor. Diğer yandan Sinan Oğan’ın tavrı özellikle milliyetçi genç seçmene “yeni dönemin kilidini açma” olasılığı doğurdu.



