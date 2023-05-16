Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gençler ‘Bir tur daha’ dedi

Güncelleme Tarihi:

#14 Mayıs#Genç Seçmen#Seçim
Gençler ‘Bir tur daha’ dedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2023 07:00

Milliyetçi seçmenin tercihi 14 Mayıs seçiminde alınan kritik sonuçlarda etkili oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bazı illerde partisinde 10 puanı aşan kayıplara karşın, MHP tabanın katkısıyla 14 puan fazla oy aldı. AK Parti’nin genç seçmenden aldığı destek sınırlı kalırken, ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’da kümelenen milliyetçi genç seçmen sonucun ikinci tura bırakılmasını sağladı.

Haberin Devamı


Pazar günkü seçimde 60 milyon dolayındaki seçmenden 4 milyon 904 bini ilk kez oy kullandı. Sandık gözlemi ve oy analizlerine göre, gençlerin seçime katılımı yüksek oldu. 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turda ilk oy kullanacak gençlere 47 bin 523 seçmen daha eklenecek. 2018 seçiminde yüzde 52.59 oy alan Erdoğan, seçmen sayısını artırmasına karşın 5 yıl öncesine göre 3 puan geride kaldı. Analizlere göre AK Parti yönetimi, öngördüğü şekilde genç seçmenden beklediği ölçüde destek alamadı. ATA İttifakı’ndan yöneticiler ise, Oğan’ın 5 milyona yakın genç seçmenden neredeyse yüzde 50’ye yakın tercih almış olabileceğini belirtiyor. Memleket Partisi yetkilileri de İnce’ye giden oyların bir bölümünün genç seçmen, ama çoğunluğunun özellikle son “kaset vakasına” tepki gösteren eski CHP’li seçmen olduğunu tahmin ediyor. Diğer yandan Sinan Oğan’ın tavrı özellikle milliyetçi genç seçmene “yeni dönemin kilidini açma” olasılığı doğurdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#14 Mayıs#Genç Seçmen#Seçim

BAKMADAN GEÇME!

Nefes nefese yarış Bir günde bitmedi

Nefes nefese yarış! Bir günde bitmedi

#Ali İhsan Yavuz
Millet İttifakı’nın sandalye sayısı kaç ‘ortaklar’ CHP’ye ne getirdi ne götürdü

Millet İttifakı’nın sandalye sayısı kaç ‘ortaklar’ CHP’ye ne getirdi ne götürdü

#Millet İttifakı
Çoğunluk yine Cumhur’da

Çoğunluk yine Cumhur’da

#Secim2023