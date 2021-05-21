‘Gençler ben sizin demokrat amcanızım’

Akşam ise katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

KESİNLİKLE ORGANİZE

“(Akşener’in Rize ziyaretindeki gerginlik) Bir siyasi parti liderine saldırıda bulunmak, konuşturmamak asla kabul edilmez. Yapan kişiler demokrasi kültüründen nasibini almamıştır. Kesinlikle organize. (Sedat Peker’in iddiaları) Türkiye’yi mafyanın at koşturduğu zemin olmaktan çıkarmamız lazım. Bunu da demokratik yollarla yapacağız. Türkiye’yi bu hale getirenden Türkiye’yi kurtarmamız, yeniden hukuk devleti yapmamız lazım... Eğer bu tablodan rahatsızsa Sayın Erdoğan, erken seçim yapması lazım. Sonbaharda olması lazım.

(Bakan Soylu’nun HDP’ye bakanlık verileceğine ilişkin sözleri) Sen İçişleri Bakanı değil misin. Belgen varsa koyarsın ortaya. Öyle bir belge olsa, sabah akşam yayınlarsın. Yok öyle bir şey. Belgeyi çıkarsın görelim.”

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