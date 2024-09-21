×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Genç yeteneklere basketbol lisesi

Güncelleme Tarihi:

#Basketbol#Lise#Zeytinburnu
Genç yeteneklere basketbol lisesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 07:00

‘İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi’nin yapımı için imzalar atıldı. Zeytinburnu’nda Basketbol Gelişim Merkezi kapsamında yer alacak tematik spor lisesinde hem akademik hem de sportif eğitim verilecek.

Haberin Devamı

Türkiye Basketbol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında “İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi” işbirliği protokolü imzalandı.  İmza törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni okulla ilgili şöyle konuştu:

HEM AKADEMİK HEM SPORTİF

“2014 yılında proje okul ile bu işe başladık. En başarılı örneği Ankara’daki voleybol lisemiz. Hemen ardından İstanbul’da, Riva’da futbol lisesi açtık. Bugün Basketbol Federasyonu ile böyle bir çalışma yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.  Bu projelerimizle çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren alıp yeteneklerinin olduğu spor dallarında, o dalın kültürünü geliştirerek gençlerimize rol model olabilecek, yurtdışında ülkemizi temsil edecek, Mustafa Kemal’in dediği gibi ‘zeki, çevik ve ahlaklı sporcular’ yetiştirebileceğiz.

Haberin Devamı

BAŞARI BURSU VE HARÇLIK

 Programları federasyon tarafından hazırlanacak.Çocuklarımıza başarı bursu ve harçlık ödemesi de yapılacak.” Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da “Çocuklarımızı en az iki yeteneğe yönlendirmeye çalışıyoruz” dedi.
 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basketbol#Lise#Zeytinburnu

BAKMADAN GEÇME!