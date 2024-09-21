Genç yeteneklere basketbol lisesi

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Türkiye Basketbol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında “İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi” işbirliği protokolü imzalandı. İmza törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni okulla ilgili şöyle konuştu:

HEM AKADEMİK HEM SPORTİF

“2014 yılında proje okul ile bu işe başladık. En başarılı örneği Ankara’daki voleybol lisemiz. Hemen ardından İstanbul’da, Riva’da futbol lisesi açtık. Bugün Basketbol Federasyonu ile böyle bir çalışma yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu projelerimizle çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren alıp yeteneklerinin olduğu spor dallarında, o dalın kültürünü geliştirerek gençlerimize rol model olabilecek, yurtdışında ülkemizi temsil edecek, Mustafa Kemal’in dediği gibi ‘zeki, çevik ve ahlaklı sporcular’ yetiştirebileceğiz.

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BAŞARI BURSU VE HARÇLIK

Programları federasyon tarafından hazırlanacak.Çocuklarımıza başarı bursu ve harçlık ödemesi de yapılacak.” Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da “Çocuklarımızı en az iki yeteneğe yönlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

