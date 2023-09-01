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Genç sürücü feci kazada hayatını kaybetti

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#Bursa#Karacabey#Kaza
Genç sürücü feci kazada hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 16:55

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, refüjdeki direğe çarpan otomobilin sürücüsü Ozan Bekdemir (26), hayatını kaybetti.

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Kaza, öğlen saatlerinde Karacabey ilçesi Çanakkale- Bursa kara yolu üzerinde meydana geldi. Karacabey’den Bursa istikametine 34 AL 163 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ozan Bekdemir, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Genç sürücü feci kazada hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki trafik levhası direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü Bekdemir, hayatını kaybetti. Bekdemir'in cansız bedeni, Karacabey Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Genç sürücü feci kazada hayatını kaybetti

 

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#Bursa#Karacabey#Kaza

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