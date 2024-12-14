Genç sinemacıların kalbi ‘Altın Baklava’da attı

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Jüri üyelerinin 1555 filmin tamamını izlemesi 6 aylarını aldı. Geleceğin sinemacılarını kutlayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, öğrencilerin potansiyel yeteneklerini keşfetmeleri ve kabiliyetlerini kullanmalarına destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Festivale bu yıl ilk kez yapay zekâ kategorisi de dahil oldu. Festivalin en dikkat çeken ismi ise bu dalda katıldığı ve yaşadığı aşk acısından yola çıkarak, senarist, kurgu ve yönetmenliğini üslendiği İlahi Aşk filmiyle üçüncülük ödülü alan Serebral Palsi (SP) yüzde 90 fiziksel engelli 22 yaşındaki Mert Can Altun oldu. Aynı dalda birincilik ödülünü ise Filistin’de yaşayan küçük bir çocuğun dramı anlatan Beyaz Güvercin filmiyle Berkay Ellek aldı.

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4 KATEGORİDE 19 ÖDÜL

Altın Baklava Film Festivali’nde kurmaca, belgesel, animasyon ve yapay zekâ kategorilerinde 19 film ödüle layık görüldü.

Kurmaca kategorisinde yönetmenliğini Achille Balthazar’ın yaptığı Strange Bird filmi birinci olurken, belgesel kategorisinde birincilik ödülünü Shattered Memory filmi ile yönetmen Hayat Labban, animasyon kategorisinde ise birincilik ödülünü My Father’s Car filmi ile yönetmen Cerine Raouraoua aldı.