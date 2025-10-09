Genç Sanat: 6. Afiş Tasarım Yarışması’nı ‘Leylek Ailesi’ kazandı

Haberin Devamı

Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı’nın 2025’in “Aile Yılı” olarak ilan edilmesinin ardından aile konulu bir afiş tasarım yarışması düzenledi. Genç tasarımcılar, eserleri ile sevgi, saygı, merhamet, güven, dayanışma ve birliktelikle var olan güçlü aile bağlarını, ailenin milli ve manevi değerlerini, aile kurumunun toplumdaki yeri ve önemini vurguladılar. Seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 30 afiş tasarım sergilenmek üzere seçildi. “Başarı Ödülü” olarak beş tasarımcıya yirmişer bin TL, “Mansiyon” olarak dört kişiye 10’ar bin TL ve “Sergileme” olarak da 21 kişiye beşer bin TL para ödülü takdim edildi. Böylece dereceye giren eser sahiplerine toplam 245 bin TL para ödülü verildi.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, önceki gün Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı’nın katılımıyla Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde verildi. Genç tasarımcılar Ayşe Nur Dumanlar (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi), Yağmur Demirel (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi), Sevcan Altun (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi), Kevser Dilanur Köşker (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi) başarı ödüllerinin sahibi oldular. Zeynep Adatepe (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi), Miray Çavdar (Başkent Üniversitesi), Sena Soykök (Hacettepe Üniversitesi) ve Nebican Taşkan (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi) ise mansiyon ödülleriyle ödüllendirildiler. Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde sergilenen “aile” temalı afişler, yarına kadar ziyaret edilebilecek.