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Genç sağlık personeli hastane odasında ölü bulundu

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#Yusuf Ber Kaymak#Keşan#Edirne
Genç sağlık personeli hastane odasında ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 12:35

Edirne'nin Keşan İlçe Devlet Hastanesi'nde görev yapan anestezi teknikeri Yusuf Ber Kaymak (27), nöbet sırasında dinlenmek için gittiği odada ölü bulundu.

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Keşan Devlet Hastanesi’nde anestezi teknikeri olan Yusuf Ber Kaymak, nöbet sırasında vaka gelmediği için dinlenmek üzere servisteki odaya gitti. Kaymak, saat 06.00 sıralarında saatinin alarmı uzun süre çalmasına rağmen uyanmadı. Durumdan şüphelenen mesai arkadaşları, Kaymak'ın hareket etmediğini fark edince nöbetçi doktoru çağırdı.

Genç sağlık personeli hastane odasında ölü bulundu

Doktor kontrolünde Kaymak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Kaymak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Genç sağlık personeli hastane odasında ölü bulundu

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Yusuf Ber Kaymak'ın, sağlık personeli olan eşi ile geçici olarak İpsala'dan Keşan'da görevlendirildiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Genç sağlık personeli hastane odasında ölü bulundu

 

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#Yusuf Ber Kaymak#Keşan#Edirne

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