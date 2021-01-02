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Haber Giriş: 02.01.2021 - 09:26 | Son Güncelleme:

Genç oyuncuya ormanda tecavüz eden kuryeye 22 yıl hapis!

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Genç oyuncuya ormanda tecavüz eden kuryeye 22 yıl hapis!
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Oyuncu A.T.'yi gece vakti kaçıran kurye, Kemerburgaz'daki ormanlık alanda şiddet uygulayıp tecavüz etti. Kurye, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Genç oyuncu A.T., 25 Eylül'de arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktı. Ekip, gece saatlerinde çorba içmek için Eyüpsultan ilçesindeki bir restorana gitti. A.T., arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası mekandan ayrıldı. Taksi bulmak için sokakta ilerlediği sırada, motosikletli iki kişi tarafından kaçırılan oyuncu, Kemerburgaz'daki ormana götürüldü ve burada darp edilerek tecavüze uğradı.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, tecavüzcünün elinden bir kamyonun önüne atlayarak kurtulan oyuncu, şikayetçi oldu. İhbar sonrası 21 yaşındaki kurye Bayram Babakulyyev, gözaltına alınıp cezaevine gönderildi. Suçlamaları kabul etmeyen Babakulyyev, oyuncunun kendi isteğiyle motosikletine bindiğini iddia etti. Adli Tıp Kurumu, tecavüz ve darbı tespit etti.

Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan kurye, 22 yıl hapse mahkum edildi.

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