Genç oyuncular Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahne aldı

Haberin Devamı

Antalya’nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu tarihi anlara sahne oldu. İki bin yıllık geçmişe sahip Aspendos Antik Tiyatrosunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Gençler Arası Tiyatro Yarışması Türkiye Finali gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 10 yıldır yapılan Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmalarında bilgi, ses, şiir ve tiyatro dallarında gençlere yeteneklerini gerçekleştirme fırsatı sunuluyor.

Haberin Devamı

“Hayallerini Sahneye Taşı” sloganıyla yapılan Gençler Arası Tiyatro Yarışması Tiyatro Finali, daha önceki yıllardan farklı olarak tarihi bir mekanda; Antalya’nın Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlendi.

Türkiye’nin 81 ilindeki Gençlik Merkezlerine üye olan gençlerin başvuru yapabildiği Tiyatro Yarışmasında il ve bölge elemelerinin ardından Finale kalan Erzurum, Siirt, Antalya, Kırıkkale, İzmir, Samsun ve Edirne’den gelen 7 tiyatro grubu yeteneklerini Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahneledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla gerçekleştirilen Gençler Arası Tiyatro Yarışması Türkiye Finalinde; Orhan Aydın, Metin Yıldız ve Osman Doğan Jüri üyeliği yaptı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Doç. Dr. Safa Koçoğlu ve Enes Eminoğlu ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu’nun da izlediği oyunlarda Bakan Bak, tüm oyunları takip ederek gençlerin heyecan ve coşkusuna ortak oldu.

Haberin Devamı

Aspendos’un büyüleyici atmosferinde gerçekleşen etkinlikte gençlerin performansları büyük beğeni topladı.

Program boyunca gençlerin arasında oturan Bakan Bak, alkış ve ritim tutarak öğrencilerle şarkılara eşlik etti. Gençlerle zaman zaman sohbet eden Bakan Bak, gençlerin fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi.

Oyun araları, dekor değişikliği sırasında DJ Emrah Karaduman yönetiminde ışık gösterisi ve komedyen Doğu Demirkol’un hazırladığı stand-up gösterisi izleyicilere sunuldu.

Haberin Devamı

Bakan Bak: “Gençlerimizi azminiz, emeğiniz ve ortaya koyduğunuz gayret için tebrik ediyorum”

Gençler Arası Tiyatro Yarışması Türkiye Finali öncesinde konuşma yapan Bakan Bak, “Tarihe ışık tutan, sanatın nefes aldığı bu kadim mekanda; Aspendos Antik Tiyatrosu’nda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.” diyerek yarışmayı izlemeye gelen izleyicileri selamladı.

Tarihi bir gün yaşadıklarını belirten Bakan Bak, “Akdeniz’in kalbinde, tarihi bir mekanda genç tiyatrocularımızın temsillerini seyredeceğiz. Onuncu kez büyük bir emek ve kararlılıkla sürdürülen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları, gençlerimizin sahnede, mikrofon başında ve bilgi kürsüsünde sergilediği özgüvenin, yeteneğin ve üretkenliğin en güzel göstergesidir. Bu yıl, Türkiye’nin dört bir yanından 34 bin 541 genç sanatçımız; şiir, ses, bilgi ve tiyatro kategorilerinde başvuruda bulundu. Bu yarışmalar yalnızca bir sahne etkinliği değil; gençliğin üretkenliğini, vizyonunu ve medeniyet birikimimizi taşıyan bir kültür ve sanat hareketidir. 7 bölgeden gelen gençlerimiz bu sahnede; hünerlerini sergileyecek, şehrini temsil edecek. Her bir grubumuza gönülden başarılar diliyorum. Her birinizi azminiz, emeğiniz ve ortaya koyduğunuz gayret için tebrik ediyorum.” dedi.

Haberin Devamı

Mardin'de şiir finalinde gençlerin performansına tanıklık ettiğini hatırlatan Bak, 30 Ekim'de de İstanbul'da ses yarışmasının coşkusunu paylaşacaklarını ifade etti.

Bakan Bak, Üniversite Öğrenci Kulüplerine Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde gençlere bir fırsat daha tanıyarak üniversite kulüplerindeki çalışmalarına katkı sunduklarını, 3 bin 400 projeye 226 milyon liralık destek sağladıklarını dile getirdi.

“ÖNÜNÜZÜ AÇMAK VE YOLUNUZU AYDINLATMAK İÇİN HEP YANINIZDAYIZ”

Gençlerin Türkiye’nin umudu olduğunu vurgulayan Bakan Bak, şunları söyledi;

Haberin Devamı

“Bu toprakların mayasında var olan yenilikçi, üretken ve girişimci ruhu kuşanmanızı istiyoruz. Kültür, sanat, spor ve pek çok alanda ülkemizin her köşesine değer ve vizyon katacağınıza inanıyoruz. Bu kıymetli yolda; ülkemizin dört bir yanında bulunan binlerce gençlik ve spor tesislerimizle sizlerin yanındayız. Tesislerimizde edindiğiniz bilgi, tecrübe ve değerlerle; bilimin, teknolojinin, sanatın, sporun ve üretimin gücüyle ülkemizin yarınlarına can suyu, gönül coğrafyamıza umut kaynağı olacağınıza eminiz. Daima yeni bir sözünüzün, hayalinizin ve idealinizin olduğuna çok yakından şahitlik ediyoruz. Bizler de hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeniz için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizler çok büyük işler başarıyorsunuz, başarılarınız daim olsun. Önünüzü açmak ve yolunuzu aydınlatmak için hep yanınızdayız.”

“SPORDA, SANATTA, BİLİM VE TEKNOLOJİDE SERGİLEDİĞİNİZ DURUŞLA BİZLERE UMUT VERİYORSUNUZ”

Gençlerin her alanda elde ettiği başarılara şahitlik ettiklerini ve bundan dolayı gururlandıklarını ifade eden Bakan Bak, “Kiminiz sporda, kiminiz sanatta, kiminiz bilim ve teknolojide, kiminiz iş dünyasında sergilediğiniz duruşla bizlere umut veriyorsunuz. Yarın, bu bayrağı bizden devralacak yol arkadaşlarımız olarak, Türkiye’nin istikbaline layıkıyla sahip çıkacağınıza inancımız tamdır. İnanıyorum ki bu gençlik, yarının tiyatrolarında, sahnelerinde, sinemalarında Türkiye’nin adını gururla duyuracak. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla sizler için gece gündüz çalışıyor; sizlerin her alanda güçlü, donanımlı ve umut dolu bireyler olarak yetişmeniz için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu güçlü vizyonun mimarı, gençliğe daima güvenen, gençliğe yatırım yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı arz ediyorum. Kültür ve sanat yarışmalarının tüm aşamalarında emeği geçen jüri üyelerimize, hocalarımıza, ailelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Katılımlarıyla yarışmalara renk katan her bir genç kardeşime teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Bakan Bak, yarışmada dereceye girenlere ödüllerini verdi

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak takdim etti.

Birinciliği Kırıkkale’den yarışmaya katılan tiyatro grubu kazanırken, ilk üçe giren gençler, “Uluslararası Hareketlilik Programları”ndan birine direkt katılma hakkı kazandı.