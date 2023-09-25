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Genç öğretmenin kahreden ölümü: Nöbetçi eczanede kalp krizi geçirdi

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#Ahmet Kotan#Kalp Krizi#Hakkari
Genç öğretmenin kahreden ölümü: Nöbetçi eczanede kalp krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 14:30

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde müzik öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Kotan (27), ilaç almak için girdiği nöbetçi eczanenin kapısında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Olay, dün Yüksekova ilçe merkezinde yaşandı. İlçedeki Şehit Azizhan Keskin İlk ve Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Kotan, rahatsızlığı nedeniyle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada doktora görünen Kotan, daha sonra şehir merkezinde nöbetçi eczaneye ilaç almak için girdi. Bu sırada rahatsızlanan Kotan, yere yığıldı.

Genç öğretmenin kahreden ölümü: Nöbetçi eczanede kalp krizi geçirdi

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kotan'ı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen Kotan, hayatını kaybetti. Ahmet Kotan'ın, cenazesi memleketi Diyarbakır’a gönderildi.

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Genç öğretmenin kahreden ölümü: Nöbetçi eczanede kalp krizi geçirdi

"GECESİNİ GÜNDÜZÜNÜ ÖĞRENCİLERİNE ADAYAN BİR ÖĞRETMENDİ"

Yüksekova Şehit Azizhan Keskin İlk ve Ortaokulu'na 2 Şubat 2022'de müzik öğretmeni olarak atanan Kotan'ın ölümü, meslektaşlarını ve öğrencilerini yasa boğdu.

Genç öğretmenin kahreden ölümü: Nöbetçi eczanede kalp krizi geçirdi

Okul Müdürü İskan Saklamaz, Kotan'ın öğrencileri tarafından çok sevilen bir öğretmen olduğunu belirterek, "Gecesini gündüzünü öğrencisine adayan bir öğretmendi. Bizler kendisinden memnunduk. Allah rahmet eylesin. Dün öğle vaktinde hastaneye gitmiş ilaç almak için eczane önünde fenalaşarak kriz geçirmiş ve hastaneye kaldırıldı. Burada da yapılan tüm müdahaleler sonucunda hayatını kaybetti. Bugün cenazesi Diyarbakır’da toprağa verilecektir" dedi. 

Genç öğretmenin kahreden ölümü: Nöbetçi eczanede kalp krizi geçirdi

 

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#Ahmet Kotan#Kalp Krizi#Hakkari

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