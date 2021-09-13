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HaberlerGündem HaberleriGenç müzisyen Yeliz Aykaç feci kazada hayatını kaybetmişti... Bir acı haber daha geldi
GeriGündem Genç müzisyen Yeliz Aykaç feci kazada hayatını kaybetmişti... Bir acı haber daha geldi
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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 13.09.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

Genç müzisyen Yeliz Aykaç feci kazada hayatını kaybetmişti... Bir acı haber daha geldi

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Genç müzisyen Yeliz Aykaç feci kazada hayatını kaybetmişti... Bir acı haber daha geldi

Genç müzisyen Yeliz Aykaç'ın hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 2 buçuk yaşındaki Beliz Aykaç hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran baba Burak Aykaç, "Sizi ölüm bile ayıramadı... Beliz'im annesinin yokluğuna o küçük bedeniyle 8 hafta dayandı. Annesi gibi melek oldu" ifadelerini kullandı.

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  • Müzisyen Yeliz Aykaç son yolculuğuna uğurlandı
  • Müzisyen Yeliz Aykaç son yolculuğuna uğurlandı
  • Müzisyen Yeliz Aykaç son yolculuğuna uğurlandı
  • Müzisyen Yeliz Aykaç son yolculuğuna uğurlandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Müzisyen ve türkücü Yeliz Aykaç, 2 buçuk yaşındaki kızı Beliz Aykaç, kendisi gibi müzisyen eşi Burak Aykaç, kayınvalidesi Seher Aykaç ve kayınpederi Muharrem Aykaç ile memleketi Sivas'a bayram tatilini geçirmek üzere yola çıkmış ve trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Kazada 2 buçuk yaşındaki Beliz Aykaç ise ağır yaralanmıştı.

Feci kazada genç müzisyen Yeliz Aykaç hayatını kaybetti, 2.5 yaşındaki kızı yoğun bakımda
Feci kazada genç müzisyen Yeliz Aykaç hayatını kaybetti, 2.5 yaşındaki kızı yoğun bakımda

KAHREDEN HABERİ BURAK AYKAÇ DUYURDU

Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan Burak Aykaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızı Beliz Aykaç'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Burak Aykaç, "Sizi ölüm bile ayıramadı... Beliz'im annesinin yokluğuna o küçük bedeniyle 8 hafta dayandı. Annesi gibi melek oldu, sizi seviyorum, hep seveceğim.. Beliz'imi 13.09.2021 gazi cem evinden ikindi namazından sonra , Yeliz'imin yanına defnedeceğiz" mesajını paylaştı.

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EŞİNİN CENAZESİNDE KIZI İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

Burak Aykaç eşinin cenaze namazı öncesinde hastanede yatan kızı için dua isteyerek, "Meleğim gitti, dünyanın en iyi insanıydı, çorabıma kadar ütülerdi, benim bülbülüm gitti. Ona albüm nasip olmadı, hatta bagajı doldurduk, ona videolar çekecektik köyde olmadı. O da çok hevesliydi, ben de öyle... Olmadı. Çocuğu çok kötü durumda şu anda, herkesten dua bekliyorum" demişti.

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