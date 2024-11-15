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Muhabir Semra Demirelli'ye sevgili kurşunu: Saldırgan hayatını kaybetti

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#Muhabir#Semra Demirelli#Vahap Selim Çetin
Muhabir Semra Demirelliye sevgili kurşunu: Saldırgan hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 14:21

Elazığ'da yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'yi (25) ensesinde vurarak ağır yaralayan Vahap Selim Çetin (26), aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

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Olay, öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 263'üncü Sokak'ta meydana geldi. Vahap Selim Çetin, yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'nin evine gitti. Demirelli'nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında iddiaya göre 'kıskançlık' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Muhabir Semra Demirelliye sevgili kurşunu: Saldırgan hayatını kaybetti

Bu sırada Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği tabancayla Semra Demirelli'ye ateş etti. Ensesinden vurulan Demirelli ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muhabir Semra Demirelliye sevgili kurşunu: Saldırgan hayatını kaybetti

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaçan Vahap Selim Çetin de Akçakiraz beldesinde tabancasını başına dayayarak intihar etti. Vahap Selim Çetin, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Çetin’in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Muhabir Semra Demirelliye sevgili kurşunu: Saldırgan hayatını kaybetti

Semra Demirelli’nin hayati tehlikesi devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.  

Muhabir Semra Demirelliye sevgili kurşunu: Saldırgan hayatını kaybetti

AĞABEYİ DE KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETMİŞTİ

Öte yandan Vahap Selim Çetin'in (29) ağabeyi Halil Çetin de temmuz ayında kız arkadaşı Rukiye Yıldırım'ı (29) Hazar Gölü kıyısında bir aracın içerisinde tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti. 

Muhabir Semra Demirelliye sevgili kurşunu: Saldırgan hayatını kaybetti

 

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#Muhabir#Semra Demirelli#Vahap Selim Çetin

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