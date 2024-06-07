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Ã–ÄŸrencilerin bilim, teknoloji, mÃ¼hendislik ve matematik (STEAM) alanlarÄ±na olan ilgisini artÄ±rmak, takÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, problem Ã§Ã¶zme ve iletiÅŸim gibi Ã¶nemli becerilerini geliÅŸtirmelerine yardÄ±mcÄ± olmak amacÄ±yla ilk olarak 1998 yÄ±lÄ±nda Amerika'da dÃ¼zenlenen FIRST Tech Challenge, bu yÄ±l farklÄ± bir temayla Fikret YÃ¼ksel VakfÄ± organizasyonunda Ä°stanbul'da da dÃ¼zenlenecek.

2024 yÄ±lÄ± itibariyle aralarÄ±nda ABD, Kanada, Ã‡in, Japonya, Avustralya, Almanya, Fransa ve BirleÅŸik KrallÄ±k'Ä±n da bulunduÄŸu 40'tan fazla Ã¼lkede dÃ¼zenlenen FIRST Tech Challenge, genÃ§ mucitlerin robotik yeteneklerinin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n yanÄ±nda, topluma yararlÄ± projelerin geliÅŸtirilmesine olanak saÄŸlÄ±yor.

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LÄ°DERLÄ°K BECERÄ°LERÄ° GELÄ°ÅžÄ°YOR

Projeye dahil olan ekipler, belirlenen tema ve kurallara gÃ¶re kendi robotlarÄ±nÄ± tasarlayÄ±p inÅŸa ettikten sonra programlamasÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriyor. BÃ¶lgesel ve ulusal turnuvalarda yer alan ekipler, en iyi robotu inÅŸa edip programlayarak en iyi sonucu almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Ã–ÄŸrencilerin Ã¶zgÃ¼venlerini ve liderlik becerilerini geliÅŸtirmelerine de yardÄ±mcÄ± olan FTC, uluslararasÄ± birÃ§ok prestijli Ã¼niversitenin kapÄ±larÄ±nÄ± da aralÄ±yor. Bu yÄ±l etkinliÄŸe Ankara'dan katÄ±lan BeÅŸtepe Koleji Robotik TopluluÄŸu, farklÄ± yaÅŸlardan 80 Ã¶ÄŸrenciden oluÅŸuyor. Bu yÄ±l ilk kez ortaokul dÃ¼zeyinde de gerÃ§ekleÅŸecek olan FTC'ye katÄ±lan BeÅŸtepe Koleji Robotik TopluluÄŸu FTC Ortaokul TakÄ±mÄ± '25564 Chaotics', AltÄ± Nokta KÃ¶rler DerneÄŸi ile iÅŸ birliÄŸi yaparak gÃ¶rme engellilerin sosyal hayata daha rahat adapte olabilmeleri iÃ§in robot Ã¼retip sosyal sorumlulukta farklÄ± bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± geliÅŸtirdiler.

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GÃ–RME ENGELLÄ°LERÄ° SOSYAL HAYATA ADAPTE ETTÄ°RMEK Ä°STÄ°YORLAR

Proje KoordinatÃ¶rÃ¼ Ebru Azman ve BiliÅŸim Teknolojileri Ã–ÄŸretmeni Emrah Tekin'in gÃ¶zetiminde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len projede '25564 Chaotics' takÄ±mÄ± Ã¶ÄŸrencileri, gÃ¶rme engellilerin sosyal hayata adapte olmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla bir dans tahtasÄ± ve FTC robotu olarak da yerden disk alÄ±p belli bir Ã¶rÃ¼ntÃ¼yle diski rampaya dizen bir yarÄ±ÅŸma robotu tasarladÄ±lar.

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7-8 Haziran'da Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenecek FIRST Tech Challenge off-season iÃ§in yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda bilgi veren Azman, "Ortaokul dÃ¼zeyinde ilk kez gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan FIRST Tech Challenge, teknolojiye merak duyan Ã¶ÄŸrencilerimiz iÃ§in gerÃ§ekten Ã¶nemli bir etkinlik. HenÃ¼z ortaokul Ã§aÄŸÄ±ndaki Ã¶ÄŸrencilerimizin, toplumsal farkÄ±ndalÄ±k yaratan projeler geliÅŸtirerek, insanlÄ±ÄŸa faydalÄ± bireyler olmak yolunda attÄ±klarÄ± bu Ã¶nemli adÄ±mlar hem onlar hem de bizler iÃ§in heyecan verici. Bu yÄ±l kolejimizin ortaokul takÄ±mÄ± '25564 Chaotics' etkinliÄŸe geliÅŸtirdikleri projeleri ve robotlarÄ± ile katÄ±lacak. Onlara mentorluk yapan lise takÄ±mÄ±mÄ±z FRC 8795 The Chaotics takÄ±mÄ± ile robotlarÄ± inÅŸa edip, programladÄ±lar. Umuyoruz robotlarÄ±mÄ±z baÅŸarÄ± kazanÄ±r ve projelerimiz faydalÄ± bir Ã¼retim haline gelir" dedi.