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Genç mimarın sır ölümü! Kamp yaptığı yerde ölü bulundu

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#Bartu Can#Zonguldak#Ereğli
Genç mimarın sır ölümü Kamp yaptığı yerde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 14:24

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arkadaşları ile kamp yapan iç mimar Bartu Can (32), ölü bulundu. Cenazede kesici veya delici alet ile ateşli silah izi bulunmazken, kesin ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak.

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Olay, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Yumurtalık Kayalıkları'nda meydana geldi. Bölgede arkadaşları ile kamp yapan iç mimar Bartu Can, sabah saatlerinde hareketsiz bulundu.

Genç mimarın sır ölümü Kamp yaptığı yerde ölü bulundu

Can'ın arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İncelemede, Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazede kesici veya delici alet ile ateşli silah izi bulunmazken, kesin ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak. Soruşturma sürüyor. 

Genç mimarın sır ölümü Kamp yaptığı yerde ölü bulundu

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#Bartu Can#Zonguldak#Ereğli

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