Genç matematikçi Kaya: Aziz Sancar'ı örnek alıyorum

ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 09:49
Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırladığı “Gazete Çocuk” özel yayını için genç matematikçi Ertuğrul Ege Kaya ile bir araya geldi.
Geçtiğimiz yıl FISO Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan 15 yaşındaki Kaya, başarı sürecini, çalışma disiplinini ve bilimsel hedeflerini anlattı. Prof. Dr. Aziz Sancar’ı örnek aldığını belirten Kaya, özel röportajda şunları söyledi:
“Matematiği bir oyun olarak görüyorum. Matematik her yerde…. Dünya çapında ülkemi gururlandıracak işler yapmak istiyorum. Bilime ve teknolojiye önem veren bir ülke olduğumuzu göstermek isterim. Bu konuda değerli büyüğüm, çalışmalarıyla hepimizi gururlandıran Aziz Sancar’ı örnek alıyorum. İnşallah, bende matematik alanında onunki gibi bir başarı inşa etmek istiyorum. Büyüdüğünde kendimi dünyada tanınmış yeni projeler tasarlayan ünlü biri olarak görüyorum. Bu yönde bütün hayalim ve bunu başaracağıma inanıyorum…Dünyada sadece bizim ülkemizde çocuk bayramının olması, Mustafa Kemal Atatürk
’ün böyle bir düşünceyle hareket etmesi, onun çok özgün biri olduğunun göstergesidir. Ülkemizdeki çocuklar için çok önemli bir şans bence. Atatürk bugün yaşasaydı çocukluğumuzda kendimizi geliştirerek ulusumuz ve insanlık için yararlı bireyler olmamızı söylerdi. Çok çalışmamız gerektiğini, yorulmadan ilerlememiz gerektiğini söylerdi. Bir de her zaman bir ve beraber olmamızı isterdi bence.”