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Genç kızların videosunu çekiyordu... Serbest bırakıldı

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#Video#Zonguldak#Telefon
Genç kızların videosunu çekiyordu... Serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 13:35

Zonguldak’ta 3 genç kız; kendilerinin fotoğraf ve videolarını çektiği iddiasıyla T.E. isimli gencin telefonunu aldı. Telefonda fotoğraflarını gören genç kızlar, şüpheli gençten şikayetçi oldu. Polis merkezinde ifade verdikten sonra serbest bırakılan gencin cezai ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre olay dün öğlen saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 genç kız T.E. isimli genç tarafından fotoğraflarının ve videolarının çekildiği iddiasıyla bağırmaya başladı. T.E.’nin elinden telefonu almaya çalışan genç kızların yardımına zabıta ekipleri yetişti.

Zabıta karakoluna getirilen T.E.'nin telefonundan genç kızların fotoğraflarının bulunduğu iddiası üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İsimleri öğrenilemeyen genç kızlar, şüpheli gençten şikayetçi oldu. O anlar ise bir amatör kameraya yansıdı.

Polis merkezinde ifadesi alınan gencin cezai ehliyetinin olmadığı öğrenilirken ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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#Video#Zonguldak#Telefon

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