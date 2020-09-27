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DHA
Haber Giriş: 27.09.2020 - 19:29 | Son Güncelleme:

Genç kızları tuzağına böyle düşürmüş... İğrenç olay!

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Genç kızları tuzağına böyle düşürmüş... İğrenç olay!
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, iş ilanı verip, iş başvurusunda bulunan genç kızlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen H.T., yakalandı.

 

Gebze’de sosyal medyada iş ilanı vererek, kendisini bir inşaat firmasının sahibi gibi gösteren kişi, iddiaya göre, telefonda görüştüğü kişilere özel asistan aradığını belirtirken, yüksek ücret vereceğini, bunun karşılığında da ofis içerisinde her şeyi kabul etmesi gerektiğini belirtti. Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından polis soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonucu kimliği belirlenen H.T. gözaltına alındı. H.T.’nin bir iş yeri sahibi olmadığı, geçici süre ile bazı işlerde çalıştığı öğrenildi. H.T.’nin sorgusu devam ediyor.

Genç kızları tuzağına böyle düşürmüş... İğrenç olay

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