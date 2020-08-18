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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
Haber Giriş: 18.08.2020 - 21:17,Son Güncelleme:

Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık: Beni öldürün

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Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık: Beni öldürün
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Çorum’da Sinan Ö. (40), banka oturan genç kızlara cinsel organını gösterdiği iddiasıyla yaşanan polis kovalamacasının ardından yakalandı. Şüpheli, polis ekiplerine "Öldürün beni daha iyi" dedi.

Olay, akşam saatlerinde Gazi Caddesi üzerinde bulunan Kadeş Barış Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Sinan Ö., bankta arkadaşı S.A. (18) ile oturan R.S.’ye (19) yaklaşıp, cinsel organını gösterdi. Çevredekilerin tepki gösterdiği şüpheli, olay yerinden kaçarken, durum polise bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaşanan kovalamaca sonucu, çevredekilerin de yardımıyla şüpheliyi, girdiği çıkmaz sokakta yakaladı. Şüpheli yakalandığı sırada, gazetecilere, "Çekin, bu saatten sonra devamlı çekeceksiniz. Benim yuvam yıkıldı, hayatım bitti" derken polislere de "Öldürün beni daha iyi" dedi.

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