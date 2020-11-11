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Haber Giriş: 11.11.2020 - 13:29 | Son Güncelleme:

Genç kızın şüpheli ölümü

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Genç kızın şüpheli ölümü
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Gaziantep'te yüksek lisans öğrencisi genç kız, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, Şahinbey ilçesi, Yeditepe Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. İddiaya göre, Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi R.A. (24), sabah saatlerinde tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. Genç kadının cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç kadının ölümüyle ilgili kalp krizi ya da sahte alkol şüphesi üzerine durulurken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacağı vurgulandı.

Hayatını kaybeden R.A.'nın cansız bedeninin, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

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