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Gündem
TRABZON, (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 17:40 | Son Güncelleme:

Genç kızın, motosiklet kazasında janta sıkışan ayağı, kurtarıldı

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Genç kızın, motosiklet kazasında janta sıkışan ayağı, kurtarıldı

TRABZON’un Akçaabat ilçesinde motosikletin devrildiği kazada E.S. (17) adlı kızın, tekerin jantına sıkışan ayağı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan E.S., hastanede tedaviye alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi’nde meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücünün arkasında bulunan E.S. adlı kızın ayağı motosikletin tekerinin jantına sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekibi, genç kızın ayağını kurtardı. E.S., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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