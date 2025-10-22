×
Gündem Haberleri

Genç kızın kuyuda cansız bedeni bulunmuştu! 5 cinayetten hükümlü bir numaralı şüpheli yakalandı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2025 16:22

Zonguldak Valiliği, Çaycuma ilçesinde 3 gün önce su kuyusunda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ölümüne ilişkin 6 şüpheli adliyeye sevk edilirken cezaevi firarisi olan Deniz Çaycı isimli şüpheli ise Aydın'da yakalandı. Bir numaralı şüpheli durumundaki Deniz Boyacı'nın daha önce 5 kişi öldürmekten hüküm giydiği ve cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde su kuyusunda cesedi bulunan Hasret Akkuzu’nun (17) cinayet şüphelisi olduğu belirtilen Deniz Boyacı (41), Aydın’da yakalandı. 2001 yılında 17 yaşındayken 4 kişinin öldürülmesi olayında tutuklanıp hüküm giyen, 2016 yılında tahliye olduktan sonra bu kez başka bir cinayetten tutuklanıp ceza alan Deniz Boyacı'nın açık cezaevinde kalırken izinli çıktığı ve geri dönmediği bildirildi.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK!

Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Koramanlar köyü kırsalında 19 Ekim sabahı hayvan otlatan köylüler, su kuyusundaki cesedi fark etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuyudan çıkarılan ceset, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgede bir süredir kendisinden haber alınamayan Hasret Akkuzu’nun ailesi teşhis için morga çağrıldı. Ailesi, cesedin 12 Ekim’den beri kayıp olan Akkuzu’ya ait olduğunu teşhis etti. Akkuzu’nun cansız bedeni, otopsi ve detaylı inceleme yapılması için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Akkuzu’nun kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından belirleneceği ifade edildi.

AYDIN’DA YAKALANDI

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan jandarma ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı, Akkuzu’yu öldürdüğü üzerinde durulan Deniz Boyacı'ya ise ulaşılamadı. Yapılan araştırmada Boyacı'nın Aydın’da olduğu tespit edildi. Ekipler, düzenlediği operasyonla Boyacı'yı da gözaltına aldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ CANİ 5KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet şüphelisi Deniz Boyacı'nın Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Hasret Akkuzu’nun cesedinin bulunduğu Koramanlar Mahallesi’nde Ahmet Kavak, birlikte yaşadığı Ayşe Akça ve 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdükleri suçlamasıyla bir arkadaşıyla birlikte gözaltına alınıp, tutuklandığı bildirildi. O dönem 17 yaşında olan Deniz Boyacı’nın hapis cezasına çarptırıldığı ve 2016 yılında tahliye edildiği belirtildi.

Deniz Boyacı, cezaevinden çıktıktan bir süre sonra yeniden gözaltına alındı. 2001 yılında, 4 kişinin öldürülmesi olayından 3 ay önce, 3 arkadaşıyla Konya’da bir müteahhidin öldürülmesi olayına karıştığı suçlamasıyla gözaltına alınan Deniz Boyacı tutuklanıp, yargılandığı davada bu kez 12 yıl hapse çarptırıldı. Bir süre kapalı cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine alınan Deniz Boyacı’nın izinli olarak çıktığı ve geri dönmediği ifade edildi.

6 KİŞİ ADLİYEDE

Jandarmadaki ifadeleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aydın’da yakalanan Deniz Boyacı'nın ise sorgusu için Zonguldak’a getirileceği bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan açıklamada, Kızılbel köyünde ikamet eden Hasret Akkuzu'nun ailesi tarafından 13 Ekim'de kayıp başvurusu yapılması üzerine kolluk kuvvetlerince arama çalışmalarına başlandığı belirtildi.

19 Ekim Pazar saat 11.00 sıralarında Helvacılar köyü yakınlarında su kuyusu içerisinde bir kişiye ait cansız beden bulunduğu yönünde ihbar alındığı ifade edilen açıklamada, olay yerine intikal eden ekiplerin ortak çalışması sonucu cenazenin saat 15.00 sıralarında kuyudan çıkarıldığı kaydedildi.

Yapılan incelemede cansız bedenin kayıp Akkuzu'ya ait olduğunun aynı gün saat 19.15 itibarıyla ailesi ve yakınlarının teşhisiyle belirlendiği bilgisine yer verilen açıklamada, cenazenin gerekli incelemeler yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği aktarıldı.

