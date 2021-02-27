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Can ÇELİK-Yusuf KANTARLI/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2021 - 13:42 | Son Güncelleme:

Genç kızın korku dolu anları! Otomobiliyle su kanalına uçtu

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Genç kızın korku dolu anları! Otomobiliyle su kanalına uçtu
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Adana'da girdiği virajda kontrolden çıkıp su kanalına uçan otomobilin sürücüsü Rabia Can (20), şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Can, çevredekilerin yardımıyla kazadan kurtuldu.

Kaza, merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi, Mavi Bulvar Caddesi’nde meydana geldi. Marketten çıkan Rabia Can, annesini eve bıraktıktan sonra bir yere uğramak için otomobiliyle yola çıktı.

Can, yönetimindeki otomobil girdiği virajda kontrolden çıkıp bariyerleri yıkarak az miktarda su bulunan su kanalına uçtu. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan Rabia Can, çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

Genç kızın korku dolu anları Otomobiliyle su kanalına uçtu
Çağırılan sağlık ekiplerinin kontrol amaçlı muayene ettiği Rabia Can, yaşadığı şoku üzerinden uzun süre atamadı. Rabia Can, yakınları tarafından teselli edildi.

Genç kızın korku dolu anları Otomobiliyle su kanalına uçtu

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