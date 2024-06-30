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Genç kızın kahreden ölümü: İsteme gününde hayatını kaybetti

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#Elazığ#Tuğçe Akat#Elazığ Haberleri
Genç kızın kahreden ölümü: İsteme gününde hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 14:21

Elazığ'da isteme günü kuaförde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden genç kız, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Olay, dün Sürsürü Mahallesi'nde bir kuaför ve makyaj salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşama sözü olan Tuğçe Akat (29), gittiği kuaför salonunda aniden rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Genç kızın kahreden ölümü: İsteme gününde hayatını kaybetti

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Akat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan otopsi sonucunda genç kadının kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç kızın kahreden ölümü: İsteme gününde hayatını kaybetti

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Akat'ın cenaze namazı bugün Sürsürü Yeşil Camii'nde kılındı. Cenaze namazına ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Akat, gözyaşları içerisinde Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Genç kızın kahreden ölümü: İsteme gününde hayatını kaybetti

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#Elazığ#Tuğçe Akat#Elazığ Haberleri

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