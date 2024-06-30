Genç kızın kahreden ölümü: İsteme gününde hayatını kaybetti

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Olay, dün Sürsürü Mahallesi'nde bir kuaför ve makyaj salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşama sözü olan Tuğçe Akat (29), gittiği kuaför salonunda aniden rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Akat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan otopsi sonucunda genç kadının kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

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Akat'ın cenaze namazı bugün Sürsürü Yeşil Camii'nde kılındı. Cenaze namazına ailesi, arkadaşları ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Akat, gözyaşları içerisinde Asri Mezarlığı'na defnedildi.