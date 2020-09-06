Genç kızın gözyaşları! ‘Açmazsan tekmeyle kıracağım…’

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS Genel Kültür- Genel Yetenek oturumu başladı. Antalya’da Akdeniz Üniversitesi’ndeki fakültelerde sınava girecek olan adaylar yoğunluk oluşturdu. Sınav öncesinde son provalarını yapan adaylar, 10.15’te başlayacak sınav için kuyruğa girmeye başladı. Sınavda korona virüs salgınına karşı tedbirler de alındı. Önlemler kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske dağıtıldı, dezenfektan istasyonları kuruldu. İsteyen adaylar, kendi maskeleri de sınava girebildi. Yetkililer, kuyrukta bekleyenleri ise sık sık mesafe konusunda uyardı.

POLİSLE BİRLİKTE KOŞARAK GİRDİ

Saatler 10.00’a yaklaştığında ise sınav binaları önünde adeta maraton yarışlarına benzer görüntüler yaşandı. Adaylar geç kalmamak için koşarak sınav giriş kapılarına soluk soluğa geldi. Sınav yerine yanlış gelen bazı adaylar, yetkililerin uyarısıyla giriş yerlerine yönlendirildi. Kapının kapanmasına bir dakika kala koşarak gelen bir genç kıza ise polis memuru da kapıya kadar koşarak eşlik etti. Genç kız içeriye girmenin mutluluğunu yaşadı.

GENÇ KIZ UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Saatler 10.00’a geldiğinde ise kapılar kapandı. Bu sırada koşarak gelen genç bir kız içeriye alınmayınca gözyaşlarına hakim olamadı. Polislere dil döken genç kızın çabası yine de sonuç vermedi. Kapıya yakın kısımdaki bir banka oturup uzun süre gözyaşı döken genç kızı polis memurları ve arkadaşları teselli etti.

KAPIYI ELLERİYLE AÇMAYA ÇALIŞTI

Sınava geciken adaylardan Bekir Tutkun isimli bir aday ise kapıyı elleriyle açmaya çalıştı. Yetkililer tarafından kontrol edilmeye çalışılan aday, “Açmazsan tekmeyle kıracağım” dedi. Sakinleştirilen aday, sınav saatinden önce ehliyetiyle geldiğini, ancak nüfus müdürlüğüne gönderildiği için sınava geciktiğini ileri sürdü. Tutkun, “Nüfus cüzdanım yok. Normalde ehliyetimle girmem gerekiyor. Ama ben geldiğim zaman oradaki arkadaşlar bana ’giremezsin’ deyip beni Konyaaltı’na gönderdiler. Nüfus müdürlüğünden evrak çıkarmam gerekiyormuş. Çıkaramadığım için geri geldim. Ben bu arkadaşlardan şikayetçiyim. Bir gram vicdanları olsa, beni normalde şu belgeyle almaları lazımdı. Çünkü kimlik bilgilerim burada görülüyor” diye konuştu.



“ÇOCUKLAR KRİZ GEÇİRİYOR”

Alanya’dan 2 çocuğunu sınava yetiştiremeyen baba İsmail Kaçmış da, “Sabah 06.30’da yola çıktık. 1,5 saatlik yolu 4 saatte gelemedik. Serik’i 3 saatte geçemedik. Kaza olduğu için trafik var. Geç kaldık. İki çocuk da burada kaldı. Kendim de mağdurum. Çocuklar kriz geçiriyor” ifadelerini kullandı.