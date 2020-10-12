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Haber Giriş: 12.10.2020 - 18:42 | Son Güncelleme:

Genç kızın feci ölümü

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Genç kızın feci ölümü
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Siirt'te patoz makinesinin altında kalan genç kız hayatını kaybetti

Eruh ilçesinin Çeltiksuyu köyünde ailesiyle çeltik hasadı yapan Hatice Soylu (25),patoz makinesinin altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde, Soylu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Soylu'nun cesedi ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsinin ardından cenaze, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

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