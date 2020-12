Genç Kızılay üyeleri, Bayburt’ta kısıtlamada kan bağışına dikkat çekti

Sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, Türk Kızılay Bayburt Şubesi'nce Cumhuriyet Caddesi’nde çadır kurularak, kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kısıtlamaya dahil olmayan ancak bağış yapmak isteyenler, özel izinle çadıra gelerek, kan bağışında bulundu. 30 kişilik Genç Kızılay Şubesi üyeleri de kan bağışına dikkat çekmek için çadıra gelip, kan verdi.



‘3 KİŞİYE CAN VERİP, DOĞAYA FİDAN BAĞIŞLADIM’



Kan bağışının önemine dikkat çeken Onur Koç, “Genç Kızılay gönüllüsü olarak ülkemizin geçirmiş olduğu bu zor günlerde ben de kan bağışı yaptım. 3 kişiye hayat, doğaya da fidan bıraktım” dedi. Herkesin kan bağışında bulunması gerektiğini belirten Salih Şahin, “Ülkemizin geçirdiği bu zor zamanlarda, ben de kan bağışında bulundum. 3 kişiye can verip, 1 tane de doğaya fidan bağışladım” diye konuştu.



Azalan kan stoklarına dikkat çeken Bedirhan Polat ise “Bayburt Genç Kızılay üyeleri olarak şu an kan veriyoruz. Ülkemizde azalan kan stoklarını destek amaçlı buradayız. Kan bağıyla 3 kişiye hayat, doğaya da fidan armağan ediyoruz” dedi.