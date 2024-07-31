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Genç kızı uzun namlulu silahla vurdu

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#İstanbul#Eyüpsultan#Adliye
Genç kızı uzun namlulu silahla vurdu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 07:00

İstanbul Eyüpsultan’da Şevval Zeliha Kartal (22),  arkadaşları İsmail Keçi (63), Sezai A. ve Murat K. ile içki içmek için buluştu.

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Yol kenarındaki otluk alanda oturan grup, içki içmeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Şevval Zeliha Kartal ile İsmail Keçi arasında tartışma çıktı. İsmail Keçi, arkadaşlarının yanından ayrılarak çalıştığı depoya gitti. Bunun üzerine Şevval Zeliha Kartal ve arkadaşları da İsmail Keçi’nin yanına gidip konuşmak istedi. İsmail Keçi, sabah 06.00 sıralarında, işyerinde bulunan uzun namlulu silahla Şevval Zeliha Kartal’a ateş etti. Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Şevval Zeliha Kartal’ı, Murat K. hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan Kartal’ın hayati tehlikesi sürüyor. Gözaltına alınan İsmail Keçi, adliyeye sevk edildi. İsmail Keçi, çıkarıldığı mahkemede ‘kasten yaralama’dan tutuklandı.

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#İstanbul#Eyüpsultan#Adliye

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