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Genç kızı kurtarmak için araya girince bıçaklandı

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#Adıyaman#Soruşturma#Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 21:14

Adıyaman’da sevgilisini darbetmeye çalışan şahsa müdahale etmek isteyen U.Y., çıkan arbede sırasında bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli ile sevgilisi olay yerinden kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen sevgili çift arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, erkeğin sevgilisini darp ettiğini gören yoldan geçen U.Y., olaya müdahale etmek istedi.

Bunun üzerine şahıs ile U.Y. arasında arbede çıktı. Arbede sırasında bıçaklanarak yaralanan U.Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından şahıs ile sevgilisi olay yerinden kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

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#Adıyaman#Soruşturma#Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

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