Genç kızı kurtarmak için araya girince bıçaklandı

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Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen sevgili çift arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, erkeğin sevgilisini darp ettiğini gören yoldan geçen U.Y., olaya müdahale etmek istedi.

Bunun üzerine şahıs ile U.Y. arasında arbede çıktı. Arbede sırasında bıçaklanarak yaralanan U.Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından şahıs ile sevgilisi olay yerinden kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.