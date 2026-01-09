×
Genç kızı ablası vurmuş

Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2026 07:00

Hatay Samandağ’da önceki gün sabaha karşı konteynerden silah sesi duyuldu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, konteynerde E.M. (17) isimli kızı, başından tabancayla vurulmuş halde buldu. E.M., ambulansla hastaneye kaldırıldı. E.M.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

3 TUTUKLAMA, ABLA AKIL HASTANESİNE KALDIRILDI

​Olayla ilgili çalışma başlatan polis, E.M.’yi ablası E.M.’nin (19) vurduğunu belirledi. Abla E.M. ile ona silah temin ettikleri belirlenen S.Y., D.S. ve M.Ç. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden abla E.M.’nin Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılmasına karar verilirken; S.Y., D.S. ve M.Ç. ise mahkemece tutuklandı.

​Ekipler, olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki bir tavuk kümesinde ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 3 tabanca, 4 av tüfeği, çok sayıda mühimmat, 111 bin TL, 300 dolar ve uyuşturucu madde ele geçirdi.   

