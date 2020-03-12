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DHA
Haber Giriş: 12.03.2020 - 09:37,Son Güncelleme:/

Genç kız, tartıştığı babasına kurşun yağdırdı!

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Genç kız, tartıştığı babasına kurşun yağdırdı!
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Adıyaman'da, Dilan B. (19), evde tartıştığı babası Yusuf B.'yi (44) tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, gece yarısı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Dilan B. ile babası Yusuf B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dilan B., evde bulunan tabanca ile babasına peş peşe ateş etti. Göğsüne 4, başına ise 1 kurşun isabet eden Yusuf B., olay yerinde yaşamını yitirdi. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen ekiplerin çalışması sonrası Yusuf B.'nin cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Babasını öldüren Dilan B. ise polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 

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