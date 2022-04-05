Genç kız otobüste fenalaştı, şoför hastaneye yetiştirdi

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Olay, dün sabah saatlerinde İzmit- Gebze arasında çalışan 41 J 6059 plakalı özel halk otobüsünde meydana geldi. İzmit yönünde seyreden otobüs, Hereke bölgesinden geçtiği sırada, yolcu olarak araçta bulunan genç kız fenalaştı. Diğer yolcular fenalaşan genç kıza müdahalede bulunurken, aracın dörtlülerini yakan sürücü Küçük, hiçbir durakta durmadan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Acil servise götürülen genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anını anlatan sürücü Salih Küçük, "Genç yolcumuz, 18-20 yaşlarındaki kızımız ayakta yolculuk yapıyordu. Arabada yaklaşık 8-10 kişi ayaktaydı. Aynadan baktığımda sarsıldığını gördüm. Diğer yolcuları ikaz ettim. O arada kız düşmek üzereyken diğer yolcular tuttular. Kalp krizi geçirdiğini düşündük. Yolcular arasında sağlıkçı bir bayan vardı. Onun yardımıyla kızımıza ilk müdahaleyi yaptık. Sonra ben hızlı bir şekilde, yolcu indirmeden onu hastaneye yetiştirdim. Altı durağa hiç girmeden, aracın dörtlülerini yakarak, hızlı bir şekilde hastaneye yetiştirdik. Daha sonra hastaneyi aradım. Kızımızın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim" dedi.Kendisinin de baba olduğunu belirten sürücü Küçük, "Olay olduğunda durmadan hastaneye gideceğimi söyleyerek diğer yolculardan izin aldım. Yolcuların hepsi de teşekkür etti. Ben o kızı, o anda kendi kızım gibi hissettim. Ben de bir kız babasıyım. O yüzden benim için gençler çok önemli. Kendisinin öğrenci olduğunu da görmüştüm. O yüzden hastaneye yetiştirdiğim için de mutluyum" ifadesini kullandı.