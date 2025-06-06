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Genç kız kendini benzinle yakmaya kalktı, polis zor ikna etti

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#İstanbul#Kendini Yakma Girişimi#Sağlık Ekipleri
Genç kız kendini benzinle yakmaya kalktı, polis zor ikna etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 12:52

İstanbul - Pendik'te eski çalıştığı iş yeriyle ilgili anlaşmazlık yaşayan N.A., üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya kalktı. N.A., polisin bir saatlik çabasının ardından ikna edilebildi.

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İstanbul - Pendik'te eski çalıştığı iş yerinden parasını alamadığını iddia eden N.A., üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi. Polisin ikna ettiği kadın, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Genç kız kendini benzinle yakmaya kalktı, polis zor ikna etti

İŞ YERİNİ DE YAKMAKLA TEHDİT ETTİ

Olay, saat 10.00 sıralarında Velibaba Mahallesi Timurhan Sokak'taki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Eski çalıştığı iş yerinden parasını alamadığını iddia eden N.A., benzin dökerek kendisini ve iş yerini yakmakla tehdit etti.

Genç kız kendini benzinle yakmaya kalktı, polis zor ikna etti

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Genç kız kendini benzinle yakmaya kalktı, polis zor ikna etti

Polis, 1 saat süren çalışmayla kadını ikna ederken Sağlık ekipleri tedbir amaçlı N.A.'yı hastaneye götürüldü. 

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#İstanbul#Kendini Yakma Girişimi#Sağlık Ekipleri

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