Genç kız camdan başını çıkarıp yardım için bağırdı; araçtaki herkese ceza kesildi

Kentte seyir halindeki otomobilde arka koltukta yolculuk yapan bir kadın, başını camdan çıkarıp, yardım istedi. O anlar bir motosikletin sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedilip, dün sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüde, kadının 'İmdat' diye bağırarak, yardım istediği görüldü. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, görüntüler üzerine hareket geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, otomobilin plakasını ve sürücüsünü tespit etti. Ekipler, kısa süre sonra 35 CRV 769 plakalı otomobilin sürücüsü H.D.'yi gözaltına aldı. Görüntüdeki kişinin ise A.S.P. olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada korsan taksiyle teyzesi B.T. (22) ile yolculuk yapan ve sürücü H.D. ile tartışan A.S.P.'nin bu nedenle bağırdığı anlaşıldı.

H.D.’ye korsan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle 46 bin 392 lira idari para cezası uygulanırken, otomobil 60 gün trafikten menedildi. Ayrıca, yolculara da korsan taşımacılık hizmeti kullandıkları için 3 bin 84 lira ceza uygulandı.