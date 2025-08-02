Genç kalecinin babası hayatını kaybetti! Adana'da kuyumcu dükkanında cansız bedeni bulundu

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Olay, öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Demirspor'un kalecisi Murat Eser'in babası kuyumcu Abdurrahman Eser'in sahibi olduğu kuyumcu dükkanından silah sesi duyuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Abdurrahman Eser'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ADANA DEMİRSPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Öte yandan, Adana Demirspor kulübü de sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayarak, "Kalecimiz, evladımız Murat Uğur Eser'in kıymetli babası Abdurrahman Eser'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; evladımız Murat Uğur Eser'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

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KAYINBİRADERİ DOLANDIRMIŞ

Adana Demirspor’un kalecisi Murat Uğur Eser’in, dükkanında ölü bulunan babası kuyumcu Abdurrahman Eser’in (47), geçen ay toptan gıda ticaretinden kar vaadiyle mahallelinin para ve altınlarını alıp kaçan 30 yıllık mahalle bakkalı S.E.’nin dolandırdığı kişilerden biri olduğu öğrenildi.

S.E. ile hem akraba hem de kayınbirader oldukları öğrenilen Eser’in milyonlarca lira dolandırıldığı, piyasaya olan borçları nedeniyle de bir süredir psikolojik olarak sıkıntılı olduğu öne sürüldü.

Öte yandan, çok sayıda kişinin suç duyurusunda bulunduğu S.E.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.