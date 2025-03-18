Genç kadının yeteneği bulaşıkçılık yaptığı işletmede gün yüzüne çıktı | 'Ayşegül harika işler başardı'

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Kahramanmaraş depremlerinin ardından yeni bir hayat kurmak için Düzce'ye gelen ve bir işletmede bulaşık yıkarken resim yapma yeteneği fark edilen Ayşegül Nacar, ilk sergisini açtı.

İşletme sahibi Semra Meydan'ın desteğiyle işletmede düzenlenen sergide Osmanlı padişahları, Osmanlı dönemine ait figürler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün portreleri yer aldı.

Yapay zeka desteğiyle oluşturulan, Atatürk'ün at üzerinde tasvir edildiği resim ile portresi ise serginin en çok ilgi çeken eserleri oldu.

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PORTRE YAPMAYA ZORLADIK

Serginin açılmasına öncülük eden işletme sahibi Semra Meydan, Ayşegül Nacar'ın hiçbir eğitim almadan yetenekli bir şekilde resim yapabildiğini fark ettiklerinde bu sergiyi düzenlemeye karar verdiklerini belirtti. Meydan, "Bir antikacı ve Osmanlı koleksiyoneri olarak, Osmanlı temalı bir sergi olmasını istedik. Ayşegül'ü portre konusunda zorladık.

Ne kadar yapamayacağını söylese de harika işler başardı. Atatürk'ün portresini yapmasını istediğimizde tereddüt etti, hatalarının belli olacağını düşündü.

Atatürk'ün gözlerindeki gerçekçilik, sanki ona sarılabileceğim hissini vermişti bana ve dizlerimin üzerine çöküp ağladım. Bu portreden sonra 'Mutlaka bir sergi yapmalıyız' dedim. Ardından yapılan portreleri antika çerçevelere yerleştirdik ve böylece Ayşegül'ün yeteneğini antikalarla birleştirdik" dedi.

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Büyük ilgi gören sergide toplam 8 portre ve 3 resim bulunuyor.