×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Genç kadının yeteneği bulaşıkçılık yaptığı işletmede gün yüzüne çıktı | 'Ayşegül harika işler başardı'

Güncelleme Tarihi:

#Ayşegül Nacar#Portre#Ressam
Genç kadının yeteneği bulaşıkçılık yaptığı işletmede gün yüzüne çıktı | Ayşegül harika işler başardı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 13:14

Deprem sonrası yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla çocuklarıyla birlikte Kahramanmaraş'tan Düzce'ye gelen 38 yaşındaki Ayşegül Nacar, burada hayatını değiştiren bir yolculuğa başladı. 2 çocuk annesi Nacar'ın çocukluğunda keşfedilen ancak ailesinin desteğini alamadığı için yarım kalan resim yeteneği, bulaşıkçılık yaptığı işletmede yeniden gün yüzüne çıktı. İşletme sahibinin teşvikiyle yeteneğini geliştiren Nacar, şimdi daha büyük hayallere yelken açıyor.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş depremlerinin ardından yeni bir hayat kurmak için Düzce'ye gelen ve bir işletmede bulaşık yıkarken resim yapma yeteneği fark edilen Ayşegül Nacar, ilk sergisini açtı.

Genç kadının yeteneği bulaşıkçılık yaptığı işletmede gün yüzüne çıktı | Ayşegül harika işler başardı

İşletme sahibi Semra Meydan'ın desteğiyle işletmede düzenlenen sergide Osmanlı padişahları, Osmanlı dönemine ait figürler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün portreleri yer aldı.

Genç kadının yeteneği bulaşıkçılık yaptığı işletmede gün yüzüne çıktı | Ayşegül harika işler başardı

Yapay zeka desteğiyle oluşturulan, Atatürk'ün at üzerinde tasvir edildiği resim ile portresi ise serginin en çok ilgi çeken eserleri oldu.

Haberin Devamı

Genç kadının yeteneği bulaşıkçılık yaptığı işletmede gün yüzüne çıktı | Ayşegül harika işler başardı

PORTRE YAPMAYA ZORLADIK

Serginin açılmasına öncülük eden işletme sahibi Semra Meydan, Ayşegül Nacar'ın hiçbir eğitim almadan yetenekli bir şekilde resim yapabildiğini fark ettiklerinde bu sergiyi düzenlemeye karar verdiklerini belirtti. Meydan, "Bir antikacı ve Osmanlı koleksiyoneri olarak, Osmanlı temalı bir sergi olmasını istedik. Ayşegül'ü portre konusunda zorladık.

Genç kadının yeteneği bulaşıkçılık yaptığı işletmede gün yüzüne çıktı | Ayşegül harika işler başardı

Ne kadar yapamayacağını söylese de harika işler başardı. Atatürk'ün portresini yapmasını istediğimizde tereddüt etti, hatalarının belli olacağını düşündü.

Genç kadının yeteneği bulaşıkçılık yaptığı işletmede gün yüzüne çıktı | Ayşegül harika işler başardı

Atatürk'ün gözlerindeki gerçekçilik, sanki ona sarılabileceğim hissini vermişti bana ve dizlerimin üzerine çöküp ağladım. Bu portreden sonra 'Mutlaka bir sergi yapmalıyız' dedim. Ardından yapılan portreleri antika çerçevelere yerleştirdik ve böylece Ayşegül'ün yeteneğini antikalarla birleştirdik" dedi.

Haberin Devamı

Genç kadının yeteneği bulaşıkçılık yaptığı işletmede gün yüzüne çıktı | Ayşegül harika işler başardı

Büyük ilgi gören sergide toplam 8 portre ve 3 resim bulunuyor.

Genç kadının yeteneği bulaşıkçılık yaptığı işletmede gün yüzüne çıktı | Ayşegül harika işler başardı

Genç kadının yeteneği bulaşıkçılık yaptığı işletmede gün yüzüne çıktı | Ayşegül harika işler başardı

Genç kadının yeteneği bulaşıkçılık yaptığı işletmede gün yüzüne çıktı | Ayşegül harika işler başardı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayşegül Nacar#Portre#Ressam

BAKMADAN GEÇME!