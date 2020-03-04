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VAN,(DHA)
Haber Giriş: 04.03.2020 - 10:13,Son Güncelleme:/

Genç kadının telefonunu gasp eden zanlı tutuklandı

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Genç kadının telefonunu gasp eden zanlı tutuklandı
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VAN'ın İpekyolu ilçesinde bir süre takip ettiği genç bir kadını tabanca zoruyla gasp eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İpekyolu ilçesine bağlı Serhet Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde yürüyerek evine giden B.K., yüzü maskeli bir kişi tarafından takip edildi. Maskeli gaspçı bir süre takip ettiği B.K.'nın yanına geldi. Tabanca ile tehdit ettiği B.K''ye 'sesini çıkarma öldürürüm, telefonu ver' diyerek telefonunu gasp ederek olay yerinden kaçtı. Olayın ardından B.K., emniyete gelerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Serkan Şeydan, olduğunu belirleyerek yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda Şeydan, gasp ettiği telefon, 1 tabanca ve 15 fişek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Serkan Şeydan sevkedildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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