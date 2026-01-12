×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ankara'da dehşet! Genç kadın boğularak katledildi: Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Esra Muratoğlu#Kadın Cinayeti#Cinayet
Ankarada dehşet Genç kadın boğularak katledildi: Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2026 16:17

Ankara'nın Mamak ilçesinde Esra Muratoğlu (28) annesiyle yaşadığı evde boğularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi olarak sevgilisi olduğu iddia edilen Orhan K. (34) ile Muratoğlu’nun annesi Çilem Y. (48) gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Esra Murtaoğlu'nun annesi Çilem Y. ile oturduğu Mamak ilçesindeki evde meydana geldi. Esra Muratoğlu, evde bilinmeyen bir nedenle annesi Çilem Y. ve Orhan K. ile tartıştı. Muratoğlu, tartışma sırasında boğuldu.

Ankarada dehşet Genç kadın boğularak katledildi: Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı eşliğinde evde yapılan inceleme sonrası Muratoğlu'nun cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Muratoğlu'nun cansız bedeni evden çıkarılırken teyzesi baygınlık geçirdi. Olayla ilgili Çilem Y. ile Esra Murtaoğlu'nun sevgilisi olduğu iddia edilen Orhan K. yakalanarak, gözaltına alındı. 

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBoşanma aşamasındaki eşini vurmadan önce sosyal medyadan mesaj paylaşmışBoşanma aşamasındaki eşini vurmadan önce sosyal medyadan mesaj paylaşmışHaberi görüntüle

Ankarada dehşet Genç kadın boğularak katledildi: Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında

Olayın yaşandığı apartmanda oturan Alpay Karagöz, anne ve kızının evde yalnız yaşadığını söyleyerek, "Herhangi bir ses olayları da yoktu. Sessiz sakin bir aileydi. Çok üzüldük, böyle bir şey beklemiyorduk açıkçası. Şok olduk" dedi. 

Ankarada dehşet Genç kadın boğularak katledildi: Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında

Öte yandan hayatını kaybeden Esra Muratoğlu'nun 3 çocuğu olduğu ve çocukların devlet korumasında olduğu öğrenildi. 

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.  

Ankarada dehşet Genç kadın boğularak katledildi: Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esra Muratoğlu#Kadın Cinayeti#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!