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AA
Haber Giriş: 04.01.2021 - 16:40 | Son Güncelleme:

Genç kadının korkunç ölümü! Baza kapağı üzerine düştü...

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Genç kadının korkunç ölümü! Baza kapağı üzerine düştü...
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Kars'ın Kağızman ilçesinde üzerine baza kapağı düşen kadın hayatını kaybetti.

Akören köyünde ikamet eden Yonca Aladağ (20), yakınları tarafından yatak odasındaki yatak baza kapağının altında hareketsiz bulundu.

Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan Aladağ, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan Aladağ'ın birkaç ay önce dünyaevine girdiği öğrenildi.

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